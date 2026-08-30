Messi firma una noche histórica y lidera goleada del Inter de Miami ante Montreal

Lionel Messi volvió a demostrar su vigencia con una actuación espectacular, marcando cuatro goles y dio una asistencia en la contundente victoria del Inter de Miami 7-1 sobre el Montréal.

Los goles de Messi llegaron en los minutos, 40, 52, 83 y 90+6.

La goleada también tuvo como protagonistas a Casemiro, quien marcó su primer gol con el Inter Miami, y a Luis Suárez y Alexander Shaw, que completaron el marcador para el equipo dirigido interinamente por Guillermo Hoyos.

Con sus cuatro goles, Messi llegó a 18 tantos en la temporada regular de la MLS y pasó a encabezar la tabla de goleadores del campeonato, superando a Petar Musa, del FC Dallas.

El triunfo puso fin a una racha de cinco partidos consecutivos sin ganar para las Garzas.