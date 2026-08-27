Nuevo paso a desnivel en carretera vieja a León será inaugurado el 30 de diciembre

La construcción del nuevo paso a desnivel en el kilómetro 9.5 de la carretera vieja a León alcanza actualmente un 55 % de avance y está previsto que la obra quede concluida e inaugurada el 30 de diciembre de este año, informó el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno.

Paso a desnivel del km 9.5 de carretera vieja a León alcanza 55 % de avance

El proyecto se desarrolla en uno de los principales accesos a Managua, en la intersección de la carretera Sur con la carretera vieja a León, donde diariamente circulan más de 50 mil vehículos.

Moreno explicó que este punto ha sido históricamente uno de los sectores con mayores afectaciones de tráfico durante las horas pico, tanto en el ingreso a la capital por la mañana como en la salida durante la tarde y la noche.

Durante un recorrido de supervisión, Moreno señaló que los trabajos avanzan de acuerdo con lo previsto y que los próximos cuatro meses serán determinantes para completar el proyecto.

“Septiembre, octubre, noviembre y diciembre serán los cuatro meses para concluir la obra, y estimamos cerrar el año, el 30 de diciembre, inaugurando este importante proyecto de circulación vial”, indicó.

La estructura contempla 520 metros de rampas. La rampa de entrada presenta aproximadamente un 90% de avance, mientras que la rampa de salida supera el 60%.

El puente realizará un giro hacia la carretera Sur para permitir que los vehículos que salen de Managua hacia esa zona puedan circular de forma continua, sin detenerse en la intersección.

Colocan primeras vigas

Moreno informó que este jueves comenzará la instalación de la primera viga de la superestructura, mientras durante septiembre continuará la colocación del resto de las vigas.

Los aisladores sísmicos ya están instalados y posteriormente se realizarán los procesos de soldadura y acoplamiento de los diferentes componentes del puente.

En el proyecto trabajan actualmente alrededor de 400 personas de distintas especialidades de la construcción.

La obra de drenaje pluvial también supera el 70 % de avance, mientras los trabajos de vialidad continúan con la instalación de geotextil y las primeras pruebas de concreto.

Una vez concluido el proyecto, los vehículos que circulen por el paso elevado podrán continuar su recorrido sin interrupciones.

En la parte baja se construirá una rotonda que facilitará el ingreso desde la carretera vieja a León y permitirá distribuir el tránsito hacia las diferentes direcciones.

Moreno señaló que el nuevo diseño aumentará considerablemente la capacidad de circulación en comparación con la infraestructura actual.

Proyecto forma parte del corredor vial sur

El nuevo paso a desnivel forma parte de un corredor vial que busca agilizar la movilidad en la zona sur de Managua.

En este corredor ya se construyeron pasos a desnivel en Las Piedrecitas y en el sector conocido anteriormente como 7 Sur, hoy Nejapa.

El proyecto del kilómetro 9.5 será el tercer paso a desnivel de este corredor, mientras próximamente está previsto iniciar otro en el kilómetro 8.5, en la intersección de la carretera Sur con la Pista Suburbana.

Según Moreno, el objetivo es articular todo el corredor sur y reducir los tiempos de desplazamiento en uno de los sectores con mayor flujo vehicular de Managua.

El funcionario agregó que esta administración proyecta cerrar 2028 con ocho nuevos pasos a desnivel construidos en la capital.