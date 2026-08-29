Gobierno Sandinista ha construido 155 mil viviendas desde 2007

El Gobierno Sandinista atendiendo el llamado de la población para hacer realidad el sueño de habitar su propia vivienda, y poner fin a largos años de alquileres y de vivir en casa de familiares, desde el año 2007 hasta agosto 2026, nuestro gobierno ha construido 155 mil 157 viviendas.

El general en retiro Oscar Mojica, representante del pueblo ante el Ministerio de Transporte e Infraestructura, dijo que estas casas se han edificado en 150 municipios de nuestra patria, eso representa el 98% del territorio nacional.

Esta dinámica a favor de las familias nicaragüenses, supera en un 470% a los gobiernos neoliberales de 1990 al 2006, detalló el general en retiro compañero Oscar Mojica.

Actualmente, con la hermandad y la cooperación china, avanzamos en la segunda fase en Managua de la construcción de 720 casas en Managua, y 282 en Granada.

El servidor del pueblo aseguró “seguimos impulsando un desarrollo económico y social inclusivo y de base amplia, por sendas de concordia, de paz, de fraternidad y de prosperidad”.