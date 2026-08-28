SOMOS PUEBLO DE DIOS

Palabras Iniciales

Declaraciones de Rosario

Copresidenta de Nicaragua

en Edición del Mediodía

de Multinoticias Canal 4

28 de Agosto del 2026

Muy buenas tardes, Compañera. Muy buenas tardes, Queridas Familias de la Patria Bendita, Digna, Soberana, Siempre llena de Fuerza de Espíritu, Siempre Libre.

Aquí vivimos en Paz. Aquí vibra intensamente el Cariño. Aquí hay Armonía, Gracias al Padre Celestial. Aquí coincidimos tod@s en que para ir Adelante és indispensable resguardar la Paz, reconocer y fomentar la Seguridad, la Paz, Seguridad, la Tranquilidad, que suma para la Estabilidad, que tanto necesitamos y tanto necesita el Mundo de hoy… La Estabilidad, y sobre todo para vivir como Dios manda : En Gran Hermandad, con Cariño y Certeza.

En estos días avanzamos en clarísima Dignidad Nacional y nos celebramos, agradeciendo a ese Dios de todas las Fortalezas, de todas las Bendiciones y de todas las Victorias, por tanto que nos da, tanto que nos inspira, y tanto que podemos realizar, para el Bien, con Su Gracia y para Su Gloria.

Desde esta Nicaragua Nuestra, de Fé, Amor, Esperanza y Certeza Cristiana, Socialista y Solidaria, nos pronunciamos caminando Rutas de Paz, Paz y Bien, para avanzar, como Herman@s, en decidida Lucha contra la Precariedad, la Pobreza de Alma, de Mentalidad, de Cultura, y de Vida.

Tanto que merecemos y tanto que debemos hacer, caminando, para avanzar y para dejar atrás esa obsoleta mentalidad de confrontación, esa obsoleta mentalidad de imposición, esa obsoleta mentalidad que pretende la subor-dinación, que nunca logrará, de un Pueblo Grande, Digno, Luchador.

Mañana celebramos el 59 Aniversario de Pancasán Heroico, y seguimos aprendiendo del Coraje de nuestros Guerrilleros, Grandes Luchadores, en estos otros Tiempos que también son de Luchas, porque debemos saber enfrentar, con Buen Juicio, con Serenidad, con Sabiduría, enfrentar y vencer todas las deformaciones y todas las maldiciones que nos impuso la Pobreza.

Rendimos Honores, Homenajes, Agradecimientos Eternos, por la ejemplaridad, su ejemplaridad, su capacidad para ser decididos y comprometidos todos los Heroicos Combatientes Sandinistas de todos los Tiempos, y en particular a sus Familiares les decimos : Aquí están ellos viviendo en estas Batallas y en estos Tiempos de Victorias; esos familiares que les han acompañado con Entereza, Inteligencia y Cordura, con inmensa Sensibilidad, acompañado y acompañan los Prodigios de la incomparable e indomable continuidad de las Batallas.

Al mundo bizarro no lo tocamos hoy, tenemos tanto que decir del Mundo Bueno, del Mundo que avanza, en esta Nicaragua Bendita. Porque nos movilizamos y respondemos con Amor y Fuerza de Espíritu a la conflictividad en la Comunidad Humana, desgraciadamente la Comunidad Humana conflictuada, más que nunca talvez, y a las graves secuelas de las desarmonías, tanto entre los que provocan y han provocado siempre, como también nos referimos a las cada vez más peligrosas consecuencias de la Locura Climática que desde la codicia del Primer Mundo se ha generado y se abalanza sobre tod@s.

Queremos anunciar el día de hoy, Viernes 28 de Agosto, que desde la Asamblea Nacional se nos informa que el Martes 1°, Primer Día del Mes de la Patria, en la Capital de la Revolución, León Santiago de los Caballeros, se realizará la Sesión Solemne de Presentación de los Resultados de la multitudinaria e hiper-democrática Consulta de nuestro Protagonismo Directo, recogiendo todo lo afirmado por el Pueblo Presidente en cada una de sus expresiones, respaldando las Soberanas Decisiones de una Patria Bendita, Nuestra Nicaragua, Siempre Libre y siempre militando, desde el Alma, en la defensa de la Seguridad, la Estabilidad, la Tranquilidad, la Armonía y la Paz que necesitamos tod@s para prosperar.

L@s Participantes en esta Sesión Solemne que realizaremos en la Capital de la Revolución, rendirán Homenaje, como todos los días rendimos Homenaje a nuestro Poeta Universal, a nuestro Gran Rubén Darío, que nació en Chocoyo, Metapa, hoy Ciudad Darío, de cuna humilde y de grandeza fecunda que tod@s admiramos y agradecemos al Padre Celestial, porque nos dio a Rubén.

Porque un País pequeño, e infectado con la Pobreza que nos han impuesto, supo recibir el Don de la Grandeza en Darío, y el Heroísmo en los Indios Flecheros, en Andrés, en Zeledón, en Sandino, en todos nuestros Grandes y Heroicos Personajes que guían, desde el Cielo, desde la Eternidad, nuestros pasos.

Rendiremos Homenaje a Darío en su Ser Natural y Sobrenatural, como Profeta y Visionario que supo denunciar las tropelías de los Imperialismos, y que afianzó con elocuencia, con elocuente firmeza, su Identidad Nicaragüense, por Gracia de Dios, como somos tod@s, Nicaragüenses, por Gracia de Dios. Porque aquí, además de nacer nuestro Darío, eligió vivir su Tránsito a la Inmortalidad.

Este Fin de Semana de Gloria y Victorias estaremos desfilando en todo el País, rindiendo Homenaje a nuestros Héroes Culturales y a nuestros Heroicos Luchadores, honrando a esta Patria Nuestra, Gloriosa y Victoriosa. Desfiles Escolares desde nuestros Estudiantes que son Futuro Creativo, Talentoso y espi-ritualmente enorme, de la Nicaragua que tod@s amamos y tod@s resguardamos.