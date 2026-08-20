Con participación de 200 médicos, Nicaragua realiza Congreso Nacional de Genética

Con el objetivo de consolidar el diagnóstico temprano desde la etapa gestacional y fortalecer la atención médica especializada, el Ministerio de Salud (MINSA) celebró en Managua el Congreso Nacional de Genética, un espacio de actualización científica que reunió a más de 200 médicos procedentes de todo del país.

Durante la jornada, el doctor Gerardo Mejía, director del nuevo Centro Nacional de Genética Blanca Segovia Sandino Arauz y pionero de esta especialidad en la nación, destacó que el país vive un momento histórico tras la adquisición de equipamiento de alta tecnología impulsado por el Gobierno de Nicaragua.

Explicó que “Esta inversión permite ejecutar la primera etapa de un proyecto de tres fases, realizando actualmente estudios especializados de cariotipos con alta resolución y micro-arreglos para detectar anomalías cromosómicas”.

“Estas pruebas complementarias benefician a pacientes pediátricos y también se aplican de manera prenatal en coordinación con el Hospital de la Mujer Berta Calderón Roque”, detalló el doctor Gerardo Mejía.

El galeno agregó que hay aproximadamente 5 mil enfermedades genéticas diferentes y muchas de ellas se manifiestan en la niñez. Entre ellas, síndrome de Down, anemias hereditarias, microcefalia, epilepsia, trastornos del neuro-desarrollo como el autismo y diversas enfermedades neurológicas.

Para enriquecer el abordaje de estas condiciones, el evento contó con la ponencia de dos especialistas de México y Argentina, quienes expusieron sobre el manejo integral de la parálisis cerebral, tecnologías moleculares avanzadas y actualización en enfermedades lisosomales.

El doctor Mejía destacó que a partir de este año el país cuenta con el Centro Nacional de Genética Blanca Segovia Sandino Arauz, equipado con tecnología de alta resolución para realizar estudios de cariotipos y microarreglos.

Estas técnicas permiten identificar anomalías cromosómicas, ofrecer diagnósticos oportunos y desarrollar estudios prenatales en coordinación con el Hospital de la Mujer Berta Calderón Roque.