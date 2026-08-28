¡Noche de “Candela”! Greeicy deslumbró con música y sensualidad en Nicaragua

La noche del jueves la colombiana Greeicy Rendón deslumbró a sus fans nicaragüenses con su música, baile y sensualidad.

El Polideportivo Alexis Argüello fue el escenario perfecto para que la reconocida artista se presentara por primera vez ante su público con su tour Candela.

En punto de las 9:45 de la noche, la sexy colombiana salió al escenario luciendo un conjunto estilo urbano en tonalidades rojas con destellos brillantes, interpretando uno de sus primeros éxitos titulado “Quiero más”.

Entre luces, pantallas gigantes y máquinas de efectos especiales, los fanáticos disfrutaron y bailaron al mejor ritmo de Greeicy, con temas como “Más fuertes”, “Amantes” y “Los besos”.

Durante su presentación, Rendón demostró sus habilidades artísticas desplazándose con movimientos sensuales, acompañada de un grupo de 12 bailarines. Las fanáticas recorrieron varios kilómetros para conocer, bailar y compartir con su artista favorita. Entre el público llegaron seguidoras desde Rivas, Matagalpa, Masaya, entre otros puntos de Nicaragua.

Greeicy Rendón, una de las artistas más polifacéticas y queridas del pop urbano y la balada latina, inició su carrera artística en el año 2013 con sus primeras apariciones en la serie juvenil Chica Vampiro y en 2022 en la serie de Netflix Ritmo salvaje.

Como cantante ha consolidado su carrera con grandes éxitos junto a su pareja, el colombiano Mike Bahía. Al finalizar la presentación, los asistentes disfrutaron de la fiesta Bresh, conocida como “la fiesta más linda del mundo”.