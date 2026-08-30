Fallece a los 90 años Facunda Catalina González, una de las Heroicas Mujeres del Cuá

La militante sandinista Facunda Catalina González Díaz, reconocida como una de las Heroicas Mujeres del Cuá, falleció este sábado 29 de agosto, a los 90 años de edad, en su casa de habitación ubicada en la comunidad La Colonia Agrícola, municipio de Rancho Grande.

Facunda Catalina González Díaz

De acuerdo con información brindada por sus familiares y compañeros, González venía enfrentando problemas de salud asociados a su avanzada edad.

Facunda Catalina nació el 25 de noviembre de 1935 en la comarca Yásica Sur, municipio de San Ramón, y desde joven estuvo vinculada a la lucha revolucionaria del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Se integró a la lucha guerrillera a los 25 años

A los 25 años, se incorporó a la lucha guerrillera del FSLN en zonas como El Carmen, Tuma La Dalia, Zinica y Waslala.

Durante esa etapa trabajó junto a Rigoberto Cruz, conocido como Pablo Úbeda, fundador del FSLN, y con Jacinto Hernández, miembro suplente de la Dirección Histórica del Frente Sandinista.

Su trayectoria quedó estrechamente vinculada a la historia de las mujeres campesinas que apoyaron a la guerrilla y que posteriormente serían recordadas como las Mujeres del Cuá.

Fue capturada junto a otras mujeres y sus hijos

A los 18 años, Facunda contrajo matrimonio con Saturnino González Hernández, colaborador de la guerrilla del FSLN, con quien procreó nueve hijos.

Entre sus hijos que permanecen con vida se encuentran Andrés, Joaquina y Olga María, todos militantes del Frente Sandinista.

Andrés y Joaquina vivieron también uno de los episodios más duros de esa historia, al permanecer detenidos siendo niños en el cuartel de la Guardia Somocista en El Cuá.

Facunda formó parte del grupo de mujeres que, junto a sus pequeños hijos, huyó de Zinica, Waslala, perseguido por la Guardia Somocista.

Posteriormente fueron capturadas en la comarca Santa María de Tazúa y trasladadas al cuartel de la Guardia en el municipio de El Cuá, donde permanecieron detenidas durante varios meses.

Con el paso del tiempo, Facunda y otras de aquellas mujeres fueron liberadas.

Su vida quedó ligada a la memoria de las Mujeres del Cuá

1970: En el Municipio de El Cuá capturaron a campesinos, entre los que se encontraban 18 mujeres vinculadas a la lucha guerrillera del FSLN

La historia de Facunda Catalina González Díaz forma parte de la memoria de las mujeres campesinas que participaron y apoyaron la lucha guerrillera sandinista en las montañas del norte de Nicaragua.

Su experiencia, marcada por la persecución, el encarcelamiento y la militancia, quedó asociada a uno de los capítulos más recordados de la historia revolucionaria del país.

Sus honras fúnebres se realizaron este domingo en el cementerio de la comunidad El Carmen, Tuma La Dalia.

Familiares, compañeros de militancia y pobladores de la zona acompañaron su último adiós.

¡Hasta la Victoria Siempre, Facunda Catalina González Díaz, de las Heroicas Mujeres del Cuá!