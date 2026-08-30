Ya son más de 800 los muertos por riada en Nepal, miles están desaparecidos

La devastadora riada provocada por el colapso de un glaciar en el Himalaya deja ya un saldo de al menos 804 personas muertas entre Nepal y China, mientras más de 3 mil continúan desaparecidas y miles de rescatistas trabajan contrarreloj entre enormes acumulaciones de lodo y escombros.

Nepal supera los 788 muertos por megariada y mantiene miles de desaparecidos

El balance más reciente contabiliza 788 fallecidos en Nepal y 16 en territorio chino. Además, las autoridades nepalesas reportan 2,502 desaparecidos, mientras China mantiene la búsqueda de otras 546 personas, elevando el total por encima de los 3 mil.

Entre quienes todavía no han sido encontrados figuran 933 trabajadores de proyectos hidroeléctricos, además de miembros de las fuerzas de seguridad y ciudadanos de distintas nacionalidades que se encontraban en la región cuando ocurrió la catástrofe.

Buscan a cientos de trabajadores atrapados

Las operaciones de rescate mantienen como una de sus principales prioridades las centrales y proyectos hidroeléctricos que quedaron sepultados por el torrente.

En uno de los túneles, los equipos de emergencia han logrado bombear aire e introducir alimentos, ante la posibilidad de que haya sobrevivientes atrapados en el interior, aunque hasta ahora no han podido establecer comunicación con ellos.

Más de 19 mil 800 efectivos del Ejército y la Policía participan en las labores de búsqueda en Nepal.

Hasta el momento, las autoridades reportan 8 mil 730 personas rescatadas, mientras miles de efectivos continúan recorriendo comunidades, riberas y zonas montañosas devastadas.

199 cuerpos tuvieron que ser enterrados sin identificar

Megariada en Nepal deja más de 800 muertos y más de 3 mil desaparecidos

La magnitud de la tragedia también ha desbordado la capacidad para manejar los cadáveres recuperados.

En el sur de Nepal, las autoridades tuvieron que enterrar provisionalmente 199 cuerpos sin identificar en una zona boscosa, debido a que comenzaron a agotarse los suministros necesarios para conservarlos mientras se realizaban pruebas forenses.

En total, equipos de emergencia recuperaron 272 cadáveres sin identificar procedentes del Tíbet, que fueron arrastrados por las aguas hasta Chitwan, distrito nepalí cercano a la frontera con India.

Antes de los entierros temporales se tomaron muestras de ADN para intentar identificar posteriormente a las víctimas mediante comparación con familiares de personas desaparecidas.

Un equipo de 18 especialistas forenses de India llegó a Nepal para apoyar estas tareas.

Avalancha glaciar desató una pared de agua y rocas

Las investigaciones científicas preliminares atribuyen el desastre al colapso de una enorme masa de hielo y roca debajo de un glaciar, en una zona elevada del Himalaya.

El desprendimiento fue de tal magnitud que produjo una señal sísmica equivalente aproximadamente a magnitud 5.2.

La avalancha de rocas, hielo y agua derretida alimentó rápidamente los ríos de los valles inferiores y generó un gigantesco torrente que destruyó viviendas, carreteras, puentes, centrales hidroeléctricas y comunidades completas tanto en Nepal como en el Tíbet.

A lo largo de varias zonas afectadas pueden observarse casas, automóviles y maquinaria agrícola sobresaliendo apenas del espeso sedimento depositado por las crecidas.

El desastre se inició en una zona glaciar ubicada aproximadamente a 65 kilómetros de Katmandú, y el agua avanzó durante más de 200 kilómetros por los valles fluviales hasta las llanuras de Chitwan.

Nuevo lago mantiene bajo vigilancia a las autoridades

Los deslizamientos provocados por la catástrofe formaron además un nuevo lago de barrera, obligando temporalmente a evacuar equipos de rescate ante el riesgo de una ruptura repentina.

Autoridades chinas informaron posteriormente que gran parte del agua había logrado drenarse de manera natural, reduciendo el peligro inmediato.

Sin embargo, otro depósito ubicado aproximadamente 5.6 kilómetros aguas arriba mantiene cerca de 1.4 millones de metros cúbicos de agua, por lo que permanece bajo vigilancia permanente.

Nepal declara zona de desastre durante tres meses

Ante la dimensión de las pérdidas humanas y materiales, el Gobierno de Nepal declaró las áreas afectadas como zona de desastre durante tres meses.

Además de los cientos de muertos y desaparecidos, al menos 2 mil 742 personas resultaron heridas.

Entre los desaparecidos hay también ciudadanos extranjeros que se encontraban en la región por motivos laborales, turísticos o religiosos. Medios estatales chinos reportaron 261 extranjeros desaparecidos en el Tíbet, entre ellos más de un centenar de ciudadanos nepaleses.

La tragedia constituye uno de los desastres naturales más graves registrados recientemente en la región del Himalaya, mientras continúa una operación de búsqueda que podría prolongarse durante varios días.