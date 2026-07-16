Lluvias en Prinzapolka dejan 1,513 evacuados y 376 casas anegadas

Las autoridades locales y el Comité Municipal para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (COMUPRED) mantienen un monitoreo en todo el territorio nacional ante los efectos de las recientes lluvias, brindando atención a las familias afectadas por desbordamientos de ríos y deslizamientos de tierra.

En el municipio de Prinzapolka en el Caribe Norte, el desborde del río ha provocado la anegación de 376 viviendas en los barrios Punta Caliente, Calle Central y Punta Fría, así como en las comunidades de Klarindan, Awasbila y Punta Caliente.

Con el objetivo de salvaguardar la vida, las brigadas de rescate procedieron con la evacuación segura de 319 familias (mil 513 personas), quienes ya están resguardadas en albergues temporales y casas solidarias habilitadas por la municipalidad.

En la comunidad Santo Domingo del municipio de Telpaneca, Madriz, se registró un deslizamiento de tierra sobre la carretera que conecta Santo Domingo con Los Pinares, obstaculizando el tráfico vehicular, dejando temporalmente incomunicados a los pobladores.

En el municipio de San Juan de Río Coco, en la comunidad La Ilusión se reportó un deslizamiento de tierra que destruyó en su totalidad la casa de doña Marisol Hernández Zamora, de 44 años. Las autoridades brindan el acompañamiento a la afectada.

Mientras tanto, en el municipio de Santa María de Pantasma, Jinotega, la crecida del río Las Vigías provocó afectaciones directas en cultivos locales de maíz y plátano. Asimismo, en la comunidad La Zompopera se registró una fuerte crecida en la quebrada del mismo nombre, sin que se reporten incidencias humanas o materiales hasta el momento.

En la zona del Caribe Sur se mantiene una estrecha vigilancia sobre los caudales. En Bluefields, los ríos Tarsuany y Punta Gorda se mantienen bajo monitoreo preventivo y sin afectaciones por parte del COMUPRED.

En tanto, en Laguna de Perlas, los ríos Wawashan, Kurinwas y Patch River fluyen con normalidad y sin incidencias. Y en el Tortuguero, el río Kukarawala se reporta estable.