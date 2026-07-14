Lluvias anegan 96 casas y evacúan familias en Matagalpa y Jalapa

Por Jonathan Morales
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Las fuertes precipitaciones que cayeron la noche del lunes en distintos puntos del territorio nacional dejaron 96 casas anegadas y varios árboles caídos, en distintos puntos del departamento de Matagalpa.

Intensas lluvias en Nicaragua
Intensas lluvias en Nicaragua

Ante las incesantes precipitaciones, varias familias que resultaron afectadas tuvieron que ser evacuadas a lugares seguros.

En el municipio de Jalapa, departamento de Nueva Segovia, el muro perimetral de la casa de la señora Leysa Mendoza Peralta colapsó a causa de la lluvia e inestabilidad del terreno, gracias a Dios, ninguno de los 5 integrantes de su familia resultó lesionado.

Las autoridades competentes de la zona al conocer de la emergencia se desplazaron al lugar para brindar apoyo a las familias afectadas y resguardar a las personas que habitan cerca de los ríos que han crecido su caudal debido a las fuertes lluvias.

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