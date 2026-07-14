Lluvias anegan 96 casas y evacúan familias en Matagalpa y Jalapa

Las fuertes precipitaciones que cayeron la noche del lunes en distintos puntos del territorio nacional dejaron 96 casas anegadas y varios árboles caídos, en distintos puntos del departamento de Matagalpa.

Intensas lluvias en Nicaragua

Ante las incesantes precipitaciones, varias familias que resultaron afectadas tuvieron que ser evacuadas a lugares seguros.

En el municipio de Jalapa, departamento de Nueva Segovia, el muro perimetral de la casa de la señora Leysa Mendoza Peralta colapsó a causa de la lluvia e inestabilidad del terreno, gracias a Dios, ninguno de los 5 integrantes de su familia resultó lesionado.

Las autoridades competentes de la zona al conocer de la emergencia se desplazaron al lugar para brindar apoyo a las familias afectadas y resguardar a las personas que habitan cerca de los ríos que han crecido su caudal debido a las fuertes lluvias.