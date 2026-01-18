León vence a Rivas y habrá séptimo juego para definir al campeón de la Profesional

Los Leones de León forzaron el séptimo partido de la final de la Profesional, tras vencer 5-2 a los Gigantes de Rivas y empatar la serie a tres victorias por bando, la noche de este domingo en el estadio Yamil Ríos Ugarte y en transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya.



Cole Cook fue la gran figura en picheo por León, con labor de 5.1 entradas, de dos hits y una carrera limpia, el juego salvado fue para Samuel Adames y por Rivas perdió Danilo Bermudez.



En bateo por León Kevin Sánchez y Chase Dowson fueron los únicos que ligaron dos hits cada uno, mientras el bateo de los Gigantes de Rivas apenas ligó tres hits.



Con la serie 3-3, los Leones de León y Gigantes de Rivas, definen al campeón del béisbol profesional este martes con el séptimo partido a las seis de la tarde y en transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya.