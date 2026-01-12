León vence a los Gigantes y empatan la final de la profesional a una victoria por bando

Los Leones de León se impusieron 8-1 sobre los Gigantes de Rivas, para igualar la serie final de la Profesional de béisbol a una victoria por bando, la noche de este lunes en Rivas.



En el encuentro transmitido por Tu Nueva Radio Ya, desde Rivas; por León Alec Craig ligó un hit y empujó tres carreras; Austin Dennís dio tres imparables y Alberto Mine dos para ser los bateadores más destacados.



El lanzador ganador por León fue Cole Cook, con labor de seis entradas, de una carrera limpia, apenas tres hits y los relevistas Kaleb Hill y Samuel Adames no dieron tregua al bateo de Rivas y sellaron la victoria.



Por los Gigantes de Rivas, el lanzador perdedor fue Danilo Bermudez, permitiendo cinco carreras, dos limpias y fue víctima de la mala defensa de su equipo.



Con la serie empatada a una victoria por bando, los siguientes tres desafíos serán en el estadio Rigoberto López Pérez, de León, los días miércoles, jueves y viernes a las seis de la tarde y en transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya.