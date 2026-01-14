León hace reduce a los Gigantes y están a medio camino del título de la Profesional



Contra todo pronóstico los Leones de León vencieron 5-2 a los favoritos Gigantes de Rivas, para tomar ventaja de 2-1 en la serie final de la Liga Profesional de béisbol.



En el partido jugado la noche de este miércoles en el estadio Rigoberto López Pérez, en León y en transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya, el lanzador ganador por León fue Alfredo Villa, mientras Samuel Adames se llevó el juego salvado.



Por Rivas el lanzador perdedor fue Ángel Obando, que fue victima de un error del campo corto William Lugo, que produjo tres carreras para los Leones.



En el encuentro por León Chase Dowson, ligó triple, doble e imparable, Alberto Mineo ligó dos hits y fueron los mejores bateadores.



Con la serie 2-1 a favor de León, este jueves a las seis de la tarde ambos equipos se enfrentan nuevamente siempre en el estadio Rigoberto López Pérez y en transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya.