La mamá de «La Rubia», fue capturada en Granada por dedicarse a la venta de drogas
La señora Ana Sonia Molina de la Rocha, de 49 años, fue detenida en su casa ubicada cerca de la iglesia evangélica Huerto de Paz, en el reparto San Ignacio, de la ciudad de Granada, durante un allanamiento realizado por la Policía Nacional.
Al momento del registro, los agentes antinarcóticos le encontraron en su vivienda una bolsa plástica con 16 gramos de cocaína, además dinero en efectivo.
En mayo de este mismo año, uno de sus hijos de nombre Jhony Sandoval Molina, también fue detenido en Granada por abastecimiento de drogas, tras encontrársele 1.3 gramos de cocaína.
De igual manera, su otro hijo, Carlos Humberto Sandoval Molina, conocido popularmente como “La Rubia”, se encuentra cumpliendo una condena de 30 años de prisión por la muerte de un matrimonio ocurrido durante un accidente de tránsito en Rivas.