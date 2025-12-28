La influencer rusa Julia Velcheva visita Nicaragua: «Vine por el Volcán Masaya»

La reconocida influencer y perfumista rusa Julia Velcheva arribó a tierras pinoleras con una misión clara. La creadora de contenido, famosa por su marca en España, llegó a Nicaragua buscando la adrenalina que no encontró en otros destinos de la región.

Influencer rusa Julia Velcheva queda impactada con el Volcán Masaya

Velcheva confesó a sus seguidores que su fascinación inició tras un viaje a Costa Rica, donde solo vio volcanes dormidos. Al buscar en Google dónde podía ver un cráter activo de verdad, el buscador le dio la respuesta definitiva: Nicaragua.

La rusa no perdió el tiempo y se dirigió al Parque Nacional Volcán Masaya. Aunque durante el día el denso humo gris cubrió el fondo, la experiencia de estar al borde de un coloso activo la dejó sin palabras.

Según compartió en sus videos, sentir la fuerza de la naturaleza y saber que la lava hirviente estaba justo ahí abajo fue una sensación irreal. Prometió regresar de noche, pues le advirtieron que es el momento exacto para ver el «rojo vivo» del magma.

Enamorada de la sazón nica

Influencer rusa recorre Granada y prueba un raspado

Su recorrido continuó por la ciudad colonial de Granada. La turista caminó por la plaza central y destacó la leyenda de que es la ciudad más antigua de Latinoamérica continental, fundada en 1524, un dato que compartió con asombro.

Pero lo que realmente le robó el corazón fue la gastronomía popular. Julia se detuvo en un puesto para probar un pollo asado al carbón. Sin rodeos, aseguró que la comida callejera en Nicaragua a menudo tiene mucho más sabor y carácter que la de los restaurantes lujosos.

Para refrescarse del calor propio de nuestro país, la influencer no dudó en comprar un raspado a un vendedor ambulante en el parque de Granada. Entre risas, describió la receta como un «clásico»: hielo picado con sirope dulce y leche condensada, dándole el visto bueno al dulce sabor nica.

Velcheva también aprovechó para navegar en kayak por las isletas de Granada, disfrutando de la paz y los impresionantes paisajes que ofrece nuestra nación, confirmando que Nicaragua es un destino completo para la aventura y el buen comer.