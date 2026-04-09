La fiesta beisbolera de la Serie del Caribe Nicaragüense, despega este jueves en Waspam

Este jueves en Waspam, Municipio de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, se inaugurará la edición 75 de la Serie del Caribe del Béisbol Nicaragüense, que contará con los mejores peloteros, fuera de la 1ra División, oriundos de las Regiones Autónomas del país.

En total serán 15 equipos que batallarán por el título de Campeón. Ocho de los 15 equipos representarán al Caribe Sur y el resto al Caribe Norte… Corn Island es el gran favorito para imponerse en el evento. Ellos han sido los Campeones en las últimas 5 ediciones de Béisbol de Caribe Nicaragüense.

Solamente Corn Island y Bluefields son los únicos Penta-Campeones de Serie del Caribe Nicaragüense. Los bluefileños fueron los dominadores del evento en la década de los 80s.

La jornada del jueves comprenderá un desfile por las principales calles del Municipio Indígena de Waspam, y se realizarán actividades culturales, turísticas y recreativa en el marco de la celebración de este evento deportivo.

Mañana jueves inicia esta gran fiesta de Béisbol con el desafío Waspam vs El Tortuguero. El juego se realizará en el Estadio Dámaso Leiva.

La LXXV (75) Edición de la Serie del Caribe que contará con la participación de 15 equipos despega este jueves y culminará el domingo 19 de abril.