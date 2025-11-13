Kbra Motors se une a los patrocinadores del Fiestón Navideño de Tu Nueva Radio YA

La empresa distribuidora de motocicleta Kbra Motors se unió a la lista de patrocinadores del “Ya Fest 2025”, Fiestón Navideño de Tu Nueva Radio Ya, obsequiando un súper premio, una motocicleta nueva de paquete.

El gerente comercial de Kbra Motors, Edwin Zúniga, dijo que con mucha alegría se unen a la celebración del Fiestón Navideño de Tu Nueva Radio Ya. “Entregaremos una moto del año, valorada en Un mil 500 dólares, para que ustedes la rifen entre sus fieles oyentes”.

La moto del año, sus características y bondades que rifaremos en el Ya Fest 2025-Fiestón Navideño, las daremos a conocer este 15 de noviembre en vivo y a todo color. Si usted desea participar le invitamos a mantenerse en sintonía para conocer la dinámica que realizaremos en redes sociales.

En Kbra Motors, ubicada en el costado suroeste del Paso a Desnivel en carretera norte, Managua, se realiza del 12 al 16 de noviembre, la Exhibición de motocicletas marca TVS a precios de Feria Ganadera, de contado o al crédito.

El “Ya Fest 2025”, de La Súper Líder del Dial se realizará el 14 de diciembre en la Plaza de Colores del Puerto Salvador Allende, Managua.

Los asistentes bailarán al ritmo del grupo musical Costa Azul ¡El Imperio de la Cumbia!, de las rolas del cantante caribeño Anthony Matthews y Dimensión Costeña y de la banda Chicheros Managua.

Además, se deleitarán con la animación del staff artístico de Tu Nueva Radio YA con dinámicas y concursos para disfrutar en grande nuestra fiesta de Fin de Año, misma que finalizará con la iluminación del cielo de Managua con un show de juegos pirotécnicos.

Te invitamos a estar pendiente de los premios que tenemos preparados para nuestros fieles oyentes que nos acompañen en el “Ya Fest 2025-El Fiestón Navideño”.