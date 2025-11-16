Juventud Sandinista recibe nuevo Estadio Miguel “Chocorrón” Buitrago

La tarde-noche de este sábado, la Juventud Sandinista 19 de Julio recibió el Estadio de Fútbol Miguel “Chocorrón” Buitrago, en Managua, un nuevo espacio deportivo diseñado para impulsar el desarrollo del fútbol en la capital

En el acto de entrega participaron el compañero Maurice Ortega Murillo, delegado de la Copresidencia de Nicaragua, la alcaldesa de Managua, Reina Rueda, el vicealcalde Enrique Armas, y el exfutbolista Miguel “Chocorrón” Buitrago, leyenda del balompié nacional.

El compañero Maurice, destacó que la inauguración del Estadio Miguel “Chocorrón” Buitrago representa un día de alegría y celebración para el país.

Agregó que “Hoy inauguramos una nueva instalación deportiva en nuestro país que llevará un nombre emblemático. La juventud nicaragüense le está entregando a los niñ@s y jóvenes de nuestra nación un derecho fundamental: el deporte, que fue negado y abandonado por gobiernos anteriores, y que este gobierno ha logrado restituir”.

Además, resaltó el crecimiento del fútbol en Nicaragua y el orgullo que ha generado la selección nacional en la reciente jornada eliminatoria mundialista, reconociendo el esfuerzo y dedicación de los atletas.

“El fútbol, un deporte que ha mostrado un gran crecimiento en los últimos años, se juega cada vez mejor y con mayor calidad. Nuestra selección nacional nos ha llenado de orgullo durante esta jornada eliminatoria mundialista. Reciban un fuerte aplauso para nuestra selección y el reconocimiento de parte de nuestro gobierno por su esfuerzo y dedicación”, finalizó.

Miguel “Chocorrón” Buitrago fue declarado Hijo Dilecto de Managua y de Diriamba, en reconocimiento a su destacado legado en el deporte nicaragüense y centroamericano.

Durante la inauguración del estadio que lleva su nombre, Buitrago expresó su agradecimiento este homenaje. “Primeramente, quiero agradecer a los copresidentes de Nicaragua por haber autorizado que este bonito estadio de fútbol, que se está inaugurando hoy, lleve mi nombre, Miguel ‘Chocorrón’ Buitrago”; dijo, manifestando su orgullo y gratitud hacia la ciudad y las autoridades que hicieron posible.

En la actividad participaron los atletas que participaron en los 12 Juegos Centroamericanos realizados en Guatemala, realizando un recorrido mostrando con orgullo las medallas obtenidas por la delegación pinolera, que conquistó un total de 188 preseas: 38 de oro, 58 de plata y 92 de bronce, destacando el talento y esfuerzo de nuestros deportistas.

El estadio tiene capacidad para más de 2 mil espectadores y será sede de torneos internacionales infantiles y juveniles; así como de competencias de fútbol femenino. Y su infraestructura cuenta con 4 camerinos completamente equipados para albergar a los equipos participantes.

Esta moderna instalación cumple con los altos estándares de calidad y cuenta con la certificación de FIFA; lo que permitirá que se realicen competencias nacionales e internacionales con total seguridad y profesionalismo.

Una vez finalizado el acto de entrega del Estadio se estrenó el campo deportivo con el partido entre Club Deportivo Walter Ferretti y Jalapa, resultando ganador el Ferretti con marcador de 3-1.