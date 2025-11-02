Juventud Sandinista honra el legado eterno de sus héroes en el Día de los Fieles Difuntos

La Juventud Sandinista 19 de Julio conmemoró hoy, con profundo respeto, el Día de los Fieles Difuntos rindiendo un emotivo homenaje a los Héroes y Mártires de la Revolución Popular Sandinista en el solemne Mausoleo ubicado junto a la Plaza de la Revolución en Managua.

El recinto sagrado, donde descansan los restos del Comandante Carlos Fonseca Amador y del Comandante Tomás Borge Martínez, se llenó de flores y recuerdos mientras las nuevas generaciones reafirmaban su compromiso con los ideales revolucionarios.

Nathasha Leyton, coordinadora de la Federación de Estudiantes de Secundaria (FES) Managua, destacó el profundo significado del homenaje: «Nos hemos dispuesto hoy ante este lugar sagrado, sitio donde reposan nuestros comandantes y el espíritu inmortal de todos los héroes y mártires que lucharon por la dignidad, la libertad y la soberanía de esta Nicaragua bendita«, expresó.

Durante el emotivo acto, los jóvenes sandinistas depositaron ofrendas florales como muestra de respeto y gratitud hacia aquellos que entregaron su vida por la paz, la libertad y la soberanía de Nicaragua. «Hoy, como Juventud Sandinista 19 de Julio, hacemos presencia con una flor como símbolo de amor, memoria, justicia y libertad«, manifestó la dirigente juvenil ante el mausoleo revolucionario.

Este gesto simbólico no solo representa un acto de memoria histórica, sino que reafirma el compromiso de la juventud nicaragüense con los ideales de justicia social, dignidad y amor a la patria, valores fundamentales que continúan inspirando los procesos revolucionarios del país y guían el camino de las nuevas generaciones.

«Hoy no están solo en la historia, están presentes en la educación, la salud y la paz. Su esfuerzo se transformó en esperanza y su justicia en el camino que seguimos construyendo cada día de la mano del Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo«, concluyó Leyton en sus palabras que resonaron en el recinto histórico.

Como parte de esta significativa jornada conmemorativa, la Juventud Sandinista también anunció visitas a distintos campos santos del país para colocar flores y rendir tributo a los héroes y mártires que, desde el más allá, siguen inspirando y guiando las victorias del pueblo nicaragüense en su camino hacia la consolidación de los ideales revolucionarios.