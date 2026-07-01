Nicaragüense hallado muerto a balazos en cañaveral de Costa Rica

El cuerpo sin vida de un nicaragüense de apellido Oporta, de 47 años, fue localizado la tarde de ayer martes en un cañaveral ubicado en el sector de La Esperanza de Boca Arenal, en el cantón de San Carlos, Costa Rica.

Hallan sin vida a nicaragüense en un cañaveral de Costa Rica

De acuerdo con los reportes iniciales, el cadáver de la víctima presentaba múltiples golpes en diversas partes del cuerpo y un impacto de proyectil de arma de fuego en la cabeza.

Tras el hallazgo en la propiedad agrícola, las autoridades correspondientes realizaron el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a las instalaciones de la Medicatura Forense.

En esa instancia se le practicará la autopsia requerida por la ley para determinar con precisión científica las causas exactas, así como la forma en la que se produjo el deceso del compatriota.