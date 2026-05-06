Irán avanza en el tratamiento del cáncer con fármacos de nanotecnología desarrollados localmente

Irán continúa avanzando en la lucha contra el cáncer mediante el desarrollo de medicamentos basados en nanotecnología producidos localmente, una apuesta que busca mejorar la eficacia de los tratamientos y reducir sus efectos adversos.

De acuerdo con Mehr News Agency, una nueva generación de terapias nanoformuladas ha sido diseñada para optimizar la administración de los fármacos, permitiendo una mayor precisión al dirigirse a las zonas afectadas y disminuyendo los efectos secundarios, un aspecto clave en el tratamiento de enfermedades complejas y de larga duración.

En el campo de la oncología, uno de los principales avances es la creación de un fármaco nanoliposomal capaz de transportar compuestos activos directamente hacia los tejidos cancerosos.

Este enfoque dirigido no solo mejora la efectividad del tratamiento, sino que también reduce el impacto negativo asociado a terapias tradicionales como la quimioterapia. Según especialistas, este tipo de tratamiento ha mostrado resultados en casos de cáncer de mama metastásico, cáncer de ovario avanzado y sarcoma de Kaposi en pacientes inmunodeprimidos.

El uso de liposomas y nanotransportadores permite una liberación controlada del medicamento, facilitando que mayores concentraciones del principio activo lleguen al área afectada, mientras se protege el tejido sano. Este avance representa una mejora significativa en términos de seguridad y calidad en la atención oncológica.

Además de su aplicación en el cáncer, la nanotecnología también se está incorporando en tratamientos para enfermedades hepáticas. Nuevas formulaciones favorecen una mejor absorción de los fármacos, incrementando su eficacia en afecciones como el hígado graso, la cirrosis y la hepatitis, al tiempo que reducen la frecuencia de administración.