Inundaciones en Tailandia dejan 22 fallecidos

Al menos 22 personas han muerto como consecuencia de las inundaciones que afectan a más de veinte provincias en el norte, centro y noroeste del país. Según información del Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres, el fenómeno ha impactado a unas 370 mil personas.

Las inundaciones son un fenómeno recurrente durante la temporada de lluvias, que en Tailandia se extiende entre mayo y octubre. En algunas regiones del país, los efectos de los monzones pueden prolongarse más allá de ese periodo, afectando especialmente a zonas agrícolas y asentamientos informales.

Las intensas lluvias están relacionadas con el paso del tifón Matmo, que tocó tierra el lunes en el sur de China y ha generado precipitaciones en varias zonas del sudeste asiático, incluyendo Tailandia, Laos y Vietnam.