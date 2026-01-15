Intento de envenenamiento en venta de Baho en el Mercado Oriental

Las autoridades siguen buscando pistas que ayuden a identificar y localizar a tres individuos que estuvieron a punto de causar una intoxicación múltiple al echarle veneno a un perol de baho en uno de los negocios del Mercado Oriental en Managua.

Tres sujetos intentaron causar un envenenamiento en el Mercado Oriental

La señora Marta Migdalia Delgadillo, dueña del negocio ubicado en la esquina opuesta de donde fue el jardín del Calzado, dijo que sospecha que el autor intelectual es Ulises Manuel López Sequeira, quien también labora en el mercado y ha tenido problemas con ella, que han llegado a los juzgados como delitos de lesiones psicológicas graves y leves.

Junto a Ulises López, en los tribunales también fueron acusadas dos mujeres como autoras de las lesiones psicológicas en contra de doña Marta y una nieta suya de diez años, luego de que supuestamente las llegaron a ofender varias veces a su casa del barrio Jorge Dimitrov desde abril del 2024.

Marta Migdalia Delgadillo, dueña del negocio

En la acusación se afirmó que el problema se originó luego de que doña Martha Migdalia despidió a un trabajador, familiar de Ulises López por estar supuestamente usando el negocio de ella para almacenar y vender puchitos de droga.

Sin embargo, tras escuchar los detalles de la acusación y evaluar las pruebas presentadas, el doctor Wilfredo Gabriel Ramírez Lacayo, Juez Tercero Distrito de lo Penal de Juicio de Managua, declaró no culpables a los indiciados y ordenó que fueran absueltos y se suspendieran todas las medidas cautelares.

Con relación al caso del polvo que le echaron al baho y que fue captado por diversas cámaras de seguridad en el mercado, doña Martha Delgadillo dijo que las autoridades le confirmaron que se trató de veneno, y que afortunadamente un trabajador se percató a tiempo y ya no lo vendieron.

En la grabación de la cámara se observa a tres sujetos con aspecto de delincuentes, de los cuales uno sacó una bolsa y le echo una media libra de un polvo de color verde al baho, a lo cual un trabajador le reclamó de inmediato y dio la voz de alerta.

La comerciante agregó que al no poder vender el producto sufrió una pérdida económica de al menos 30 mil córdobas, y pidió a las autoridades que investiguen bien el caso para que vean realmente de parte de quien salió la idea de hacerle daño echándole el veneno al baho, arriesgando la vida de los compradores.