Inicia Nicaragua Diseña 2025: festejo de la creatividad, talento, arte y diseño nacional e internacional

Este viernes iniciará la 14 edición de Nicaragua Diseña, bajo el lema “Talento que conecta, creatividad que transforma”, la cual contará con más de 60 desfiles del talento y creatividad nacional e internacional, destacó la Copresidenta de la República, Compañera Rosario Murillo.

«Y hoy, estamos también inaugurando Nicaragua Diseña, con más de 60 desfiles y participación de nuestro talento propio y el talento del pueblo en manos que nos visitan desde Vietnam, Colombia, República Popular China, Surinam, El Salvador, México, Honduras, Costa Rica, Guatemala, Venezuela, República Dominicana, todos aquí unidos en este gran festejo de la creatividad, del talento, de la capacidad que tenemos de conectar a través del arte, de la cultura, del diseño, de todo lo que somos como pueblos grandes, pueblos inteligentes, creativos, talentosos, pueblos de cultura, pueblos de tradición, pueblos que todos juntos desde nuestras raíces queremos paz para el mundo y paz para cada uno de nuestros países», resaltó.

Agregó que son «80 marcas en una Expo Feria que hay paralela, y también tenemos dinámicas y sabores que celebran nuestra gastronomía y nuestra identidad creativa en tantos ámbitos».

Mencionó que «la Cinemateca Nacional, en el contexto de Nicaragua Diseña presenta una exposición de fotografías, Ecos Visuales, que reúne distintas propuestas del gran talento que tenemos los nicaragüenses en la fotografía, talento que se revela, se reveló, se mostró, se reflejó en tantos otros tiempos y en todos los tiempos».

«También tenemos, compañeros, compañeras, charlas, conferencias magistrales impartidas por expertos nacionales e internacionales y abiertas a todo público», dijo.

Comentó que «tenemos aquí, quería destacar también que hay grupos musicales que se presentan. También hay experiencias de barismo, estilismo, paneles, discusión del desarrollo del diseño y de la moda a nivel internacional con nuestros hermanos que nos visitan y animación como medio de infinitas posibilidades».

«Esta edición número 14 de Nicaragua Diseña se presenta en tiempos victoriosos, ¿por qué victoriosos? Porque luchamos con carácter, con fuerza, con fortaleza, con inteligencia y con creatividad, por la paz que los pueblos del mundo queremos y merecemos», expresó.

Asimismo, la Compañera Rosario reiteró que «son tres días 24, 25 y 26, 60 pasarelas, con más de 100 protagonistas de la creatividad».