Inicia Jornada Especial Quirúrgica en Centro Nacional de Oftalmología

210 pacientes fueron valorados por especialistas durante la jornada intensiva desarrolladas en el Centro Nacional de Oftalmología (CNAO), como parte de los esfuerzos para erradicar la ceguera reversible en Nicaragua.

CNAO: 210 pacientes valorados contra la ceguera en Nica

Las valoraciones tienen como objetivo determinar la condición médica de los protagonistas de cara a las cirugías de catarata programadas para este próximo viernes.

La doctora Muriel Calero, directora del CNAO, explicó que estos procedimientos consisten en extraer el cristalino opaco y colocar un lente intraocular, mediante la técnica de facoemulsificación, que utiliza ultrasonido.

Agregó que “Además, realizaremos cirugías de mínima incisión a través de métodos convencionales, sin necesidad de puntadas, siendo un procedimiento innovador que está a disposición de la población”.



