Instructor salta de avión en Argentina y deja sol a su alumna

Un hecho insólito ocurrió el sábado en la provincia de Córdoba, Argentina, luego de que el instructor de vuelo y piloto comercial Leandro Andrés Bertazzo, de 42 años, se quitó la vida lanzándose al vacío desde una aeronave en pleno vuelo, dejando sola a su estudiante de 22 años.

Argentina: instructor se lanza al vacío en pleno vuelo dejando sola a su alumna. Foto IA

De acuerdo con los reportes de las autoridades, el incidente sucedió a una altura aproximada de 800 pies (unos 250 metros).

Leandro le indicó a su alumna que continuara pilotando el avión Cessna 152, abrió repentinamente la puerta de la cabina y se arrojó al vacío.

A pesar del fuerte impacto emocional, la joven estudiante logró mantener el control y aterrizó el aparato de forma segura en la pista.

Horas más tarde, los equipos de rescate localizaron el cuerpo sin vida del piloto en una zona rural.

Aunque se desconocen las causas exactas que lo llevaron a tomar esta decisión, familiares de la víctima manifestaron que el ciudadano se encontraba bajo tratamiento de terapia psiquiátrica.

Las autoridades aeronáuticas y policiales de Argentina mantienen una investigación abierta para esclarecer el suceso.