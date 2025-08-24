Incendio devora 2 tramos en mercado Oriental, cerca de la Casa de Los Encajes

Un incendio, de origen hasta el momento desconocido, destruyó 2 tramos la tarde-noche de este domingo en el Mercado Oriental, en Managua, de la antigua Casa de los Encajes. 1 cuadra hacia abajo.

Los tramos afectados pertenecen al comerciante Arlington Ticay, y en ellos se vendía ropa de caballeros, damas y niños, según dijo la esposa del afectado doña Lorena González.

Los tramos devorados por las llamas son 2 sencillo y 2 con segundo piso, estos últimos ocupados principalmente como bodega.

Debido a la gran cantidad de tramos ubicados en la calle, se dificultó el ingreso de los camiones de bomberos, pero los apaga fuegos lograron entrar al sitio del siniestro utilizando mangueras anexadas.

Al sitio del incendio llegaron centenares de oficiales de policía, para resguardar la zona y evitar el pillaje, ya que es bien conocido que “Unos a la bulla y otros a la cabuya”.

Dueños de tramos y sus trabajadores también se personaron al lugar, para rescatar sus productos y minimizar sus pérdidas económicas.

