Incendio devora 25 tramos cerca del «Callejón de La Muerte» en el Mercado Oriental

Un incendio de origen desconocido destruyó 25 tramos de distintos tamaños en el sector de los chocoyos, cerca del callejón de la muerte, en el mercado Oriental, en Managua.

Incendio destruye 25 tramos en el mercado Oriental

El siniestro ocurrió la noche de este domingo, y al sitio llegaron 80 fuerzas de los bomberos unidos, apoyados por camiones cisternas, para controlar la situación, y evitar que las llamas se propagaran a más locales.

Además, fue necesaria la presencia policial para evitar el pillaje, ya que en estos casos sucede lo de aquel adagio popular: “unos a la bulla y otros a la cabuya”

El compañero Lenin Quiroz, de los Bomberos Unidos, afirmó que el fuego inicio a las 7 de la noche y fue controlado totalmente una hora después.

Por su parte el compañero Erick Fajardo, Secretario Político, de la zona del mercado Oriental, destacó que ya se esta haciendo el levantamiento de los daños, para brindar la ayuda necesaria a los afectados.

Los comerciantes afectados en el incendio responden a los nombres de Celsa Lucia Diaz Pérez, con 2 tramos, Celina Elizabeth Irías Leiva, también con 2 tramos, al igual que Johana Araica Picado y Martha Adilia Juárez Pérez.

El comerciante más afectado es Evertz Alfredo Palma Martínez, a quien las llamas le destruyeron 5 tramos en los que vendía especias y otras cosas.

Otros comerciantes afectados en el incendio de la noche de este domingo son Mario Israel Mendoza Castellón, Martha Patricia Gómez Zarate, Sandro José Reyes Acuña, Deysis Daniela López López, Rubén Marcelino Vallejos Zamora

Además, se vieron afectados Juan Carlos Blandón Hernández, Azucena del Carmen Hernández Carballo, las hermanas Emerita y Santa Grethel Cajina Leiva, Roberto Carlos Tellez Asis, Lidia Catalina Perez, e Ivette Asis Guillen.

Las pérdidas económicas son incalculables, según manifestaron algunos dueños de los tramos devorados por las llamas, que se dedican a vender mascotas exóticas, especias, y diversos tipos de quimicos.