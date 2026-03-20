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Incendio acaba con 2 viviendas en el barrio Santa Ana Norte

Por Arlen Hernandez
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Un aparentemente cortocircuito provocó el incendio que destruyó las viviendas de doña Marbely del Carmen Marin Áreas, y de Nancy Aracely Ramírez Cuesta, habitantes del barrio Santa Ana Norte, del arbolito una y media abajo y una cuadra al norte.

Incendio devasta dos hogares en barrio Santa Ana Norte
Incendio devasta dos hogares en barrio Santa Ana Norte

En casa Nancy Aracely, comenzó el siniestro, tras un cortocircuito en su habitación, y las llamas se expandieron a toda la casa, y al inmueble vecino, de doña Marbely del Carmen.

«Yo me encontraba trabajando en el área de cocina, por San Antonio, y vine a lo inmediato para saber lo ocurrido,» expresó llorando Nancy, quien lamentó la muerte de su perrito Oso, quien se encontraba amarrado a un árbol ubicado en el patio.

A la hora del incendio, únicamente estaba en la vivienda, Franshesca de los Ángeles, de 14 años, hija de Nancy, y su esposo, Victor Uriel Miranda Hernández, quien se encuentra también laborando.

En las dos casas, las llamas acabaron con los enseres domésticos. Las cisternas de los Bomberos Unidos y el personal especializado llegaron a atender la emergencia, y la Policía Nacional, garantizó la seguridad de las familias durante las labores de extinción.

#Incendio#Última Hora