Incendio acaba con 2 viviendas en el barrio Santa Ana Norte

Un aparentemente cortocircuito provocó el incendio que destruyó las viviendas de doña Marbely del Carmen Marin Áreas, y de Nancy Aracely Ramírez Cuesta, habitantes del barrio Santa Ana Norte, del arbolito una y media abajo y una cuadra al norte.

Incendio devasta dos hogares en barrio Santa Ana Norte

En casa Nancy Aracely, comenzó el siniestro, tras un cortocircuito en su habitación, y las llamas se expandieron a toda la casa, y al inmueble vecino, de doña Marbely del Carmen.

«Yo me encontraba trabajando en el área de cocina, por San Antonio, y vine a lo inmediato para saber lo ocurrido,» expresó llorando Nancy, quien lamentó la muerte de su perrito Oso, quien se encontraba amarrado a un árbol ubicado en el patio.

A la hora del incendio, únicamente estaba en la vivienda, Franshesca de los Ángeles, de 14 años, hija de Nancy, y su esposo, Victor Uriel Miranda Hernández, quien se encuentra también laborando.

En las dos casas, las llamas acabaron con los enseres domésticos. Las cisternas de los Bomberos Unidos y el personal especializado llegaron a atender la emergencia, y la Policía Nacional, garantizó la seguridad de las familias durante las labores de extinción.

