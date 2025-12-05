Humilde familia de Jocote Dulce pasará una triste navidad debido al incendio de su vivienda

Una triste Navidad pasarán la señora Grethel González, de 36 años, su esposo, y sus hijos de 9 y 11 años, luego de que su casa quedó reducida a escombros por un incendio ocurrido la tarde de ayer jueves en la comarca Jocote Dulce, en la zona Sur de Managua.

Familia pierde su hogar en trágico incendio en Managua

Doña Grethel dijo que sus hijos estaban en la casa de unos vecinos y ella andaba en un culto evangélico cuando le llegaron a decir a la iglesia que su humilde casita se estaba quemando.

Cuando la señora González llegó al lugar confirmó que las llamas habían destruido la casa, sus camas, la ropa de sus pequeños hijos, la cocina, y todos los enseres que le servían para sobrellevar la vida junto a su familia.

La preocupada madre dijo que aparentemente el incendio fue causado por chispas de un fogón que fueron a caer en materiales de fácil combustión, como ropa o madera en otra parte de la casita.

Explicó que al momento del voraz siniestro su esposo no se encontraba ya que ayer temprano se había ido a trabajar en la zona de San Juan del Sur.

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Doña Grethel González pidió a las personas de buen corazón que le ayuden con alimentos, ropita, aunque sea usada para su hijo de 11 años y su niña de 9, así como con alguna cama que no utilicen, para no dormir en el suelo.

También necesitan otros artículos como cocina, mesas, sillas y otros enseres domésticos, y por supuesto, láminas de zinc usadas con algunos pilares para empezar a reconstruir su casita y no estar durmiendo a la intemperie.

Si a alguien le nace del corazón ayudarle a esta humilde familia pueden llevarle cualquier ayuda, del cementerio de la comarca Jocote Dulce cinco kilómetros al sur a mano izquierda.