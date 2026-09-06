Hospitalizan a joven rociada con sustancia tóxica en el rostro en Rivas

En el hospital Gaspar García Laviana, de Rivas, se encuentra ingresada la joven Georgina Alemán Rocha, quien fue rociada en el rostro con una sustancia tóxica.

Georgina Alemán Rocha

Según versiones extraoficiales, el hecho ocurrió el sábado en el barrio Nueva Jerusalén, en Rivas, cuando la joven regresaba de una venta.

Al transitar por una parte oscura, un hombre con el que supuestamente tuvo una relación amorosa, le lanzó la sustancia tóxica en el rostro y luego huyó del lugar.

La afectada es valorada por especialistas en cirugía reconstructiva para lograr reparar los daños que sufrió en el rostro.

Fuerzas Policiales de Rivas realizan las investigaciones del caso para dar con la identidad y paradero del cobarde agresor.

