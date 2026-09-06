Adolescente vivo de milagro al sufrir accidente de película en Estelí

Una cámara de seguridad grabó un violento accidente ocurrido la mañana del domingo, en la esquina del restaurante El Tizón, en Estelí.

Adolescente sobrevive a brutal accidente de moto en Estelí

En el hecho se llevó la peor parte el adolescente Jeffrey Antonio Cruz Arévalo, de 15 años, quien chocó contra el costado derecho de un carro.

A causa del impacto, el motociclista salió proyectado y dio dos vueltas en el aire, hasta impactad contra varios parales metálicos.

Jeffrey Antonio Cruz convulsionó varios minutos hasta ser socorrido por miembros de Cruz Blanca que lo trasladaron al hospital San Juan de Dios, en Estelí.

En el accidente también resultaron lesionados un motociclista y dos niños que llevaban como pasajeros, quienes fueron impactados por el carro involucrado en el hecho.