Dengue, chikungunya y zika: cómo reconocer sus síntomas y cuándo buscar atención médica

El dengue, chikungunya y zika son enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti y, aunque pueden compartir algunos síntomas, cada una presenta características particulares que es importante reconocer para buscar atención médica de manera oportuna.

El especialista en salud pública Jorge Jenkins Molieri explicó que el dengue puede evolucionar en varias fases y advirtió que algunos signos, como sangrado, dolor abdominal o vómitos, requieren atención médica inmediata porque podrían indicar una forma grave de la enfermedad.

Según Jenkins, el dengue suele desarrollarse en tres fases. La primera puede comenzar entre uno y varios días después de la picadura del mosquito y presentarse con fiebre alta repentina, dolor intenso de cabeza, dolor detrás de los ojos, molestias musculares y articulares, náuseas, vómitos, cansancio, debilidad y erupción en la piel.

El especialista advierte que la segunda fase puede ser la más peligrosa y suele presentarse entre los días 3 y 7. En este período incluso puede desaparecer la fiebre, lo que puede generar la falsa impresión de que la enfermedad ya terminó.

Es precisamente en esta etapa cuando puede aparecer el dengue grave, particularmente en personas que ya han tenido dengue anteriormente.

La tercera etapa corresponde a la recuperación y generalmente comienza después del séptimo día, aunque el cansancio y la debilidad pueden permanecer entre dos y cuatro semanas o más.

Jenkins recomienda buscar ayuda médica inmediata si aparecen sangrado de encías o nariz, moretones, dolor de estómago o vómitos durante cualquiera de las fases de la enfermedad.

También aconseja reportar los casos a los centros de salud del Ministerio de Salud (MINSA) y someterse a evaluación médica, ya que en algunos pacientes puede ser necesario realizar exámenes de sangre en distintas etapas para dar seguimiento a la evolución del cuadro.

El especialista insiste en no automedicarse y evitar medicamentos como aspirina, ibuprofeno, naproxeno y otros antiinflamatorios similares.

Como medidas generales recomienda mantenerse hidratado, guardar reposo y utilizar acetaminofén para la fiebre, siempre siguiendo las indicaciones de un médico.

Chikungunya se caracteriza por fuerte dolor en las articulaciones

En el caso del chikungunya, la fase aguda puede provocar fiebre alta repentina, dolor intenso e inflamación de las articulaciones, dolor muscular, dolor de cabeza, cansancio y en algunos casos erupciones en la piel.

Después de esta etapa, algunas personas pueden presentar molestias durante semanas o meses.

Entre las posibles secuelas figuran síntomas similares a una artritis crónica, como dolor e inflamación articular, rigidez, cansancio e incluso dificultades para caminar o utilizar las manos.

Zika suele ser leve pero representa un riesgo durante el embarazo

Muchas personas infectadas con zika pueden no presentar síntomas.

Cuando aparecen, suelen incluir fiebre leve, ojos rojos, sarpullido, dolor muscular y articular y conjuntivitis, y generalmente la enfermedad dura alrededor de una semana.

Sin embargo, Jenkins destaca que el zika merece especial atención durante el embarazo, debido a que el virus puede transmitirse de la madre al feto y provocar problemas asociados al Síndrome Congénito por Zika.

Por esta razón, recomienda consultar siempre a un médico ante sospecha de la enfermedad.

Existen vacunas contra dengue y chikungunya

Existen dos vacunas contra el dengue: Qdenga (TAK-003), de dos dosis, y Dengvaxia (CYD-TDV), de tres dosis y destinada a personas que ya han tenido dengue.

Ambas cuentan con precalificación de la Organización Mundial de la Salud, aunque la autorización para su aplicación corresponde a las autoridades sanitarias de cada país.

Para el chikungunya existen las vacunas IXCHIQ y VIMKUNYA, ambas de una sola dosis. En el caso del zika, aún no existen vacunas aprobadas.

Jenkins Molieri cuenta con más de 25 años de experiencia en salud pública internacional y fue representante de la OPS/OMS en Venezuela y las Antillas Neerlandesas.