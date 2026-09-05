Franklin Gutiérrez, director de Fuzion 4 vive susto en accidente de tránsito, en Carazo

El director de la agrupación musical Fuzion 4, Franklin Gutiérrez se llevó un tremendo susto la mañana de este sábado, luego de verse involucrado en una fuerte colisión entre dos vehículos sobre la Carretera Panamericana Sur, en Jinotepe, Carazo, en el sector de los semáforos de la universidad.

El impacto provocó daños materiales, pero afortunadamente no se reportaron personas lesionadas. Testigos señalaron que el semáforo del lugar se encuentra en mal estado y podría estar generando confusión entre los conductores que circulan por este punto.

El director de Fusión 4 permaneció en el sitio a la espera de la Policía Nacional, cuyos agentes realizaron las diligencias correspondientes para determinar la responsabilidad de los conductores involucrados.