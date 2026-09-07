Salvadoreña de 24 años denuncia a nica en Panamá por presunta violación

Las autoridades investigan un caso de presunta violación achacada a un nicaragüense tras la denuncia interpuesta por una salvadoreña, de 24 años, en el distrito panameño de San Miguelito.

Según la versión presentada ante las autoridades, la denunciante llegó a su casa tras finalizar su jornada laboral y observó a su esposo consumiendo bebidas alcohólicas en el corredor con amigo de nacionalidad nicaragüense.

Tras saludarlos, la mujer ingresó a la vivienda, apagó las luces y se acostó a dormir en la habitación a oscuras.

Momento después, un hombre ingresó a la habitación y se acostó junto a ella.

Creyendo que se trataba de su pareja, la mujer mantuvo relaciones íntimas sin advertir ninguna irregularidad, al no registrarse amenazas ni violencia física.

Sin embargo, al salir posteriormente del dormitorio, encontró a su esposo dormido en estado de ebriedad en el exterior de la casa, por lo que descubrió que el sujeto que ingresó al cuarto era el amigo que acompañaba a su pareja.

La denuncia formal ya fue presentada para que las instancias correspondientes determinen las responsabilidades penales del caso.

