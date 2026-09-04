Obrero murió electrocutado al tocar accidentalmente un cable de alta tensión en Masaya

El trabajador Sergio Antonio Duarte, de 33 años, falleció la mañana de este viernes tras recibir una fuerte descarga eléctrica en el sector de la rotonda de Nindirí, en el departamento de Masaya.

De acuerdo con los informes obtenidos, Duarte trabajaba para la comuna de Nindirí y estaba realizando labores a eso de las 8 y 15 de la mañana, cuando accidentalmente tocó un cable de alta tensión.

Tras recibir la potente descarga, el obrero fue llevado de urgencia al centro de salud de Nindirí, a donde ingresó sin los signos vitales.

El infortunado habitaba del Rancho Samas, 300 metros al Este y 200 metros al sur, en la comarca Los Cocos, de Masaya.