China aboga por no injerencia en proceso de Reformas Constitucionales en Nicaragua

Beijing reafirmó este viernes su política de no injerencia en los asuntos internos de otros países, en el marco del proceso de Reformas Constitucionales en Nicaragua y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, señaló durante una conferencia de prensa que debe respetarse el derecho de cada nación a elegir un camino de desarrollo acorde con sus propias condiciones nacionales.

Asimismo, manifestó que Beijing está dispuesto a desarrollar relaciones amistosas con Nicaragua y otros países sobre la base del respeto mutuo y la cooperación de beneficio compartido.

La declaración respondió a una pregunta sobre la reforma constitucional en aquella nación cuya segunda aprobación está prevista para enero de 2027 por la Asamblea Nacional.

Esa iniciativa incluye siete propuestas, entre las cuales figura la prohibición de candidaturas a cargos de elección popular y del acceso a cargos públicos para golpistas, traidores a la patria, ni aquellos que vulneren la Constitución Política de Nicaragua.

Plantean asimismo que los cargos de elección popular, así como aquellos de elección o ratificación por la Asamblea Nacional, tengan una duración de siete años. Además, establece que ninguna ley extranjera tendrá efectos jurídicos en el país, y tampoco se otorgará personería jurídica a partidos políticos constituidos con financiamiento extranjero.

Las relaciones diplomáticas entre China y Nicaragua se restablecieron en diciembre de 2021, tras una interrupción de más de tres décadas, y desde entonces ambos países han ampliado la cooperación bilateral en diversos ámbitos.

En el ámbito económico, actualmente los mayores volúmenes de las exportaciones nicaragüenses al mercado chino se concentran en el azúcar, la carne de res, el café, el pepino de mar, los camarones y otros productos del mar.