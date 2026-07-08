La doctora Gloria María Saavedra, Jueza Décimo de Distrito Penal de Audiencias de Managua, remitió a juicio a Ana Luisa Acuña Muñoz, de 22 años, acusada de provocar la muerte de su pareja, Javier de Jesús Rodríguez, de 43 años.

Ana Luisa Acuña enfrentará cargos por parricidio en contra de Javier Rodríguez y por amenazas con arma en perjuicio del testigo Manuel Morales Bustillo.

El hecho ocurrió la madrugada del pasado 9 de junio en el barrio La Primavera, Distrito VI de la capital.

Según la acusación, durante una discusión a orilla del cauce, Ana Luis lanzó a la víctima al agua mientras lo amenazaba con un cuchillo.

Debido a que había estado lloviendo, Javier Rodríguez fue arrastrado por las corrientes y murió ahogado.

Su cuerpo fue encontrado por pescadores hasta el día siguiente flotando en las orillas del lago Xolotlán.

El juicio contra Ana Luisa Acuña Muñoz quedó programado tentativamente para el 29 de julio.