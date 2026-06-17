Encuentran a familias de señora tras más de medio siglo de separación

Con la esperanza cumplida de estrechar nuevamente un abrazo familiar, la señora Migdalia del Socorro Mendoza Ruiz, de 67 años, ha logrado obtener las primeras respuestas en la intensa búsqueda de sus seres queridos, a quienes dejó de ver cuando era una adolescente de apenas 12 años en la comunidad de Colonia Talolinga, Nueva Guinea, Caribe Sur.

Migdalia del Socorro Mendoza Ruiz, de 67 años

Tras difundirse su caso, en las últimas horas se confirmó que doña Migdalia ya logró localizar a una de sus hermanas, la ciudadana Martha Lorena Mendoza Ruiz.

Respecto al resto de su núcleo familiar, se conoció que su otra hermana, Socorro Mendoza Ruiz, emigró hacia Costa Rica; mientras que lamentablemente se confirmó el deceso de su madre, la señora Paula Ruiz, ocurrido en el año 2012, y el de su padrastro, Manuel Mendoza, a causa de la picadura de una serpiente.

Luego de conocerse estos hechos, está previsto que el próximo viernes Migdalia del Socorro Mendoza Ruiz viaje desde Chinandega, ciudad donde radica actualmente, con destino hacia Managua para protagonizar el emotivo reencuentro con su hermana Martha Lorena, poniendo fin a más de cinco décadas de dolorosa ausencia.