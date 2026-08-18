Colombia eleva a 304 los muertos y más de 292,000 los damnificados por terremoto

Al menos 304 personas murieron, otras 4,548 resultaron heridas y 426 permanecen desaparecidas tras el terremoto de magnitud 7.4 que golpeó el oeste de Colombia el pasado 10 de agosto.

Terremoto en Colombia deja 304 muertos y 292,000 damnificados

La emergencia afecta a 292,043 personas, agrupadas en 123,789 familias, distribuidas en 472 municipios de 15 departamentos, según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Los equipos de emergencia lograron rescatar a 356 personas desde que ocurrió el movimiento sísmico.

El impacto sobre las viviendas continúa siendo uno de los principales problemas: 134,342 casas presentan daños y otras 29,554 quedaron destruidas.

La UNGRD reportó además el colapso de 267 edificios.

Hospitales, escuelas y carreteras entre las estructuras afectadas

Los daños también alcanzaron infraestructura esencial para las comunidades afectadas.

El balance registra afectaciones en 303 centros de salud, 3,443 centros educativos y 3,905 centros comunitarios.

También fueron dañadas 413 vías, 5 aeropuertos y 86 acueductos.

A esta lista se suman 49 puentes vehiculares y 13 puentes peatonales con distintos niveles de afectación.

La emergencia también alcanzó a los animales: 1,323 resultaron afectados y 496 fueron rescatados.

Más de 300 movimientos sísmicos después del terremoto

La actividad sísmica continuó durante los días posteriores al terremoto principal.

Hasta las 1:30 de la tarde del lunes 17 de agosto, las autoridades registraron 332 movimientos telúricos posteriores.

De ese total, 21 tuvieron magnitudes superiores a 3.0 y 2 superaron la magnitud 4.0.

Los eventos oscilaron entre magnitudes de 0.6 y 4.8, con profundidades que alcanzaron hasta 118.4 kilómetros.

El terremoto principal ocurrió el 10 de agosto y tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó.