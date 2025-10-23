Graban tornillos sueltos en ala de Boeing en Tailandia, en pleno vuelo

Un pasajero publicó un video grabado mientras viajaba a bordo de un Boeing 737-800 de la aerolínea tailandesa Thai Lion Air, en el que se ven varios tornillos flojos en un ala.

El hombre dijo haber avisado del problema a una azafata, quien le aseguró que no había motivo de preocupación.

Ante la difusión de las imágenes, Thai Lion Air emitió una declaración asegurando que, a pesar de la apariencia, la seguridad del vuelo nunca estuvo comprometida y que no hubo riesgo para los pasajeros. La aerolínea afirmó que se trataba de un problema menor que no afectaba la integridad estructural del ala.