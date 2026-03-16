Gobierno de Nicaragua se reúne con delegación de empresa Condor Gold

Este lunes, autoridades del Gobierno de Nicaragua sostuvieron una reunión de trabajo con una delegación de la empresa minera británica Condor Gold, responsable de desarrollar un proyecto minero en el país.

El encuentro fue encabezado por Laureano Ortega Murillo, asesor presidencial para la Promoción de Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional.

Durante la reunión, se dio la bienvenida a la delegación liderada por Nicolás Candy, presidente de la junta directiva de la compañía, y se revisaron los avances del proyecto minero La India, así como las perspectivas de ampliación de las operaciones de la empresa en Nicaragua.

El compañero Laurenao destacó que el encuentro permitió analizar las oportunidades de continuar desarrollando inversiones en el país, con el objetivo de generar empleo, promover el bienestar de las familias nicaragüenses y proyectar a Nicaragua como un destino seguro y atractivo para la inversión internacional.

Asimismo, señaló que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional también compartió con los empresarios otras áreas de interés en distintos sectores de la economía nacional, con el fin de explorar nuevas oportunidades de inversión y fortalecer la cooperación con el sector empresarial internacional.

En el encuentro también participaron Salvador Mansell, ministro de Energía y Minas y presidente ejecutivo de ENATREL, y la procuradora general de la República, Wendy Morales.