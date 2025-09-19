Gobierno de Nicaragua inicia pago de más de 358 mil pensiones del mes de septiembre

La Compañera Rosario Murillo, Copresidenta de la República de Nicaragua, anunció el pago de más de 358 mil pensiones correspondiente al mes de septiembre.

“Estamos ahorita en septiembre pagando desde el INSS 358 mil 348 pensiones. Son 2 mil 262 millones de córdobas que circulan para la economía nacional, familiar, emprendedora, comunitaria”, afirmó la Copresidenta.

La Compañera Rosario agregó que desde “los centros de pago del INSS se están pagando todas las pensiones en efectivo y luego también las reducidas y los pagos por transferencias bancarias”.

“En total 358 mil 348 pensiones a las familias de las y los trabajadores que las reciben por jubilación o por otros factores que inciden en su vida laboral y vamos adelante”, precisó.