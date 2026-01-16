Gigantes de Rivas a un paso del título tras vencer a León

Los Gigantes de Rivas vencieron 4-1 a León, la noche de este viernes para tomar ventaja en la serie final 3-2 y estar a una victoria de convertirse en campeones del torneo.



El duelo estaba parejo hasta el octavo episodio, cuando Rivas aprovechó dos errores de León y tomaron ventaja 2-1 en el marcador; para el noveno ininngs fabricaron dos más y sellaron su victoria 4-1.



Por Rivas el lanzador ganador fue Tiago Da Silva, con labor de siete entradas de una carrera, cinco ponches y cuatro hits, Osman Gutiérrez lanzó una entrada y el juego salvado fue para Juan Carlos Ramírez.



Por León su abridor el nicaragüense Dilmer Mejía, trabajó seis entradas de solo una carrera y salió sin decisión, la derrota fue para Brayn Torres, en relevo.



En bateo por Rivas Maikel Serrano dio tres hits, Cheslor Cuthbert dos y fueron los bateadores más destacados en el duelo.



Con la serie 3-2 a su favor, Rivas está a una victoria del campeonato, el próximo partido será el domingo en Rivas a las seis de la tarde y en transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya.



Si León gana el partido del domingo habrá

septimo juego en la final y seria el martes en Rivas a las seis de la tarde.