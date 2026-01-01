Fuego destruye motocicleta en El Crucero

Haciendo sus mandados a pie recibió el año nuevo, el joven Milton Ariel Arteaga, de 21 años, luego de que la moto que conducía se le quemó totalmente cuando circulaba frente al Hotel y Restaurante Capri, en el municipio El Crucero, la madrugada de este jueves.

Pobladores de la zona informaron que Milton Arteaga se trasladaba en una moto marca Serpento modelo Yara, colores negro y verde placa M 152-297, cuando de pronto agarró fuego, sin darle tiempo a apagarlo.

Al sitio se hicieron presentes miembros de los Bomberos Unidos quienes procedieron a controlar y extinguir las llamaradas que dejaron la motocicleta convertida en chatarra.