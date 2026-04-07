“Fruti-novelas”: el fenómeno que tiene a miles enganchados en redes

Si has pasado tiempo reciente en TikTok o Instagram, probablemente ya te encontraste con una escena peculiar: frutas que hablan, discuten, se enamoran y viven intensos conflictos como si fueran personajes de una telenovela. No es casualidad, sino parte de una nueva tendencia viral que está captando la atención de miles de usuarios: las llamadas “fruti-novelas”.

En estos microcontenidos, bananas, fresas, naranjas y limones se transforman en protagonistas de historias cargadas de emoción. Los episodios, breves pero adictivos, abordan temas universales como los celos, la traición, la infidelidad y los conflictos familiares, logrando enganchar a la audiencia desde el primer clip.

El formato, sencillo y creativo, ha logrado consolidar comunidades que esperan cada nueva entrega como si se tratara de una serie tradicional. Comentarios, teorías y reacciones se multiplican en cada publicación, aumentando aún más su alcance.

El origen del fenómeno

Uno de los primeros impulsores de esta tendencia fue Love Fruit Island, una cuenta que inicialmente recreaba dinámicas de reality shows, pero utilizando frutas como personajes. Sus videos comenzaron a circular a inicios de marzo de este año y rápidamente acumularon miles de visualizaciones.

A partir de ahí, el fenómeno creció de forma acelerada. Creadores de distintas partes del mundo comenzaron a replicar y reinventar el concepto, apoyándose en herramientas de inteligencia artificial para desarrollar historias más complejas, con personajes definidos y giros inesperados.

¿Vos ya lo viste?