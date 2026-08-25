Fallece conductor y sube a cuatro muertos en accidente en Río Blanco

El joven Anderson Miguel Cisneros Martínez, de 19 años, falleció tras permanecer 23 días hospitalizado en condición crítica, convirtiéndose en la cuarta víctima mortal del trágico accidente registrado en el kilómetro 193, en Río Blanco, Matagalpa.

Anderson Miguel Cisneros Martínez

Las investigaciones policiales establecen que el fatídico hecho ocurrió la noche del sábado primero de agosto, cuando Cisneros Martínez conducía una camioneta Toyota Hilux a exceso de velocidad.

En el trayecto atropelló mortalmente al peatón Jahir Alberto Andrade Pastrán, de 23 años, e inmediatamente después invadió el carril contrario hasta colisionar de frente contra un camión cargado con fármacos del MINSA.

Producto del fuerte impacto y posterior vuelco, el conductor del camión, Américo Francisco Lozano, de 54 años, perdió la vida de forma instantánea.

Luego, la camioneta, fuera de control terminó cayendo a un barranco a orillas de la vía.

En ese vehículo viajaban cinco personas, entre ellos el menor Roberto Enoc Hernández Molina, de 14 años, quien murió en el lugar.

Entre los ocupantes de la camioneta que resultaron lesionados están el propio conductor Anderson Miguel Cisneros, Eduardo Maximiliano Saavedra Martínez, de 18 años; Bianca Saavedra, de 15, y Joselyn Lisseth García Urbina, de 14 años.

Los afectados, entre ellos Anderson Cisneros, fueron llevados de urgencia al Hospital Regional César Amador Molina, en Matagalpa.

Luego de tres semanas de intensa agonía, finalmente Anderson Cisneros falleció elevando a cuatro la cantidad de víctimas del violento accidente.

