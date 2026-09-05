Ejército de Nicaragua retiene a cinco sujetos y ocupa semovientes ilegales en Jinotega y San José de Bocay

Como parte de las acciones operativas encaminadas a fortalecer la seguridad en las zonas rurales del país, efectivas tropas del 6 Comando Militar Regional del Ejército de Nicaragua ejecutaron la retención de cinco ciudadanos vinculados a actividades ilícitas, además del decomiso de semovientes trasladados de forma ilegal y diversos medios de transporte.

De acuerdo con la Nota Informativa N° 051/2026, el primer servicio operativo se llevó a cabo el pasado 29 de agosto de 2026 en la comunidad El Consuelo, departamento de Jinotega. En el lugar fueron intervenidos los ciudadanos Edward Sandy Cruz Rugama (58 años) y Oliver Maycol Cruz Rugama (40 años), quienes registraban requerimientos por parte de la Policía Nacional por diversos ilícitos. A los señalados se les incautó una motocicleta utilizada para su desplazamiento.

Posteriormente, el 3 de septiembre, durante un operativo realizado en la comunidad Tunawalán, ubicada en la microrregión de Ayapal, municipio de San José de Bocay, las autoridades militares interceptaron a José Francisco Reyes Chavarría (40 años), Jonier Israel Díaz Zelaya (29 años) y Onner Levis Díaz Zeledón (25 años).

A este segundo grupo se le ocupó:

11 semovientes trasladados de manera ilegal y sin la documentación correspondiente.

trasladados de manera ilegal y sin la documentación correspondiente. 1 motocicleta y 2 teléfonos celulares .

y . 1 navaja y la suma de C$ 24,000 córdobas en efectivo.

Tanto las personas retenidas como los animales, el dinero y demás evidencias fueron entregados a las autoridades correspondientes para el debido proceso de ley.