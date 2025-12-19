Familia repatria restos de ocotaleño Jonathan «Pirlo» Espinoza, quien fue asesinado en España

Esta mañana arribaron a la ciudad de Ocotal, Nueva Segovia, las cenizas de Jonathan Espinoza, de 25 años, conocido cariñosamente como “Pirlo”, quien murió de forma violenta en España.

“Pirlo” fue asesinado por otro joven en la ciudad de Cáceres, España, durante un altercado ocurrido frente a un estanco la noche del pasado 21 de septiembre.

Tras la muerte de Jonathan Espinoza, su madre Marisol Castellano, tuvo que viajar a España, a reclamar, cremar y poder traer las cenizas de su hijo.

Familiares y amistades realizarán un homenaje a Jonathan Espinoza, en la que fue su casa del Preescolar Montessori, una cuadra y media al oeste, en el barrio Juan Carlos Mendoza, de Ocotal.

En relación con el asesino de “Pirlo” se conoció que fue capturado y sigue bajo proceso en los tribunales españoles.