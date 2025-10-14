Fallece Don Bert Benard, padre del ex big leaguer Marvin Benard

El amante y ex promotor deportivo, don Bert Benard, pasó a presencia del señor en la ciudad de Bluefields, Caribe Sur.

Don Bert era padre del exjugador de Grandes Ligas con los Gigantes de San Francisco, Marvin Larry Benard, y abuelo de Isaac Benard, quien militó en la liga de béisbol nicaragüense con los Gigantes de Rivas.

Conocido cariñosamente como “Mr. Punga Benard”, don Bert era originario de Rosita, en donde fue director de la liga de béisbol local.

En los años 80´s se trasladó a la ciudad de Bluefields, estableciéndose en el barrio Beholden, cuyos habitantes ahora lamentan su repentina partida.

La Dirección y el colectivo de Tu Nueva Radio Ya envían sus sentidas condolencias y solidaridad a la familia Benard, ante la sensible partida de don Bert, que Dios lo reciba en su Santo Reino.

